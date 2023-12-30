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В ООН прокомментировали удар ВС РФ по объектам на Украине

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В ООН прокомментировали удар ВС РФ по объектам на Украине

Последний массированный удар ВС РФ по объектам на территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. «

"Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха <…> с февраля 2022 года", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучал на протяжении трех часов.

Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Львове, Запорожье, Харькове и Одессе, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Минобороны РФ сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием. Ведомство подчеркнуло, что целями ударов были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены.

Радио Sputnik писало, что в Киеве заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.

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