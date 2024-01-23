В Пентагоне назвали количество обученных на Западе украинских солдат

США и около 30 международных партнеров продолжают обучать украинские силы и уже подготовили в общей сложности 118 000 украинцев по всему миру, говорится в сообщении агентства Associated Press.«

"Соединенные Штаты обучили примерно 18 000 украинских военных, примерно 16 300 солдат проходили подготовку в Германии. Сейчас обучение проходят еще около 1 500 человек", – приводит агентство слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Дж. Марти О'Доннелла.

В публикации также говорится, что 27 декабря Пентагон объявил о своей последней помощи Украине в области безопасности – пакете на 250 миллионов долларов, который включал 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты Stinger и другие “предметы высокого спроса”.

Однако с тех пор США не могут предоставить ВСУ дополнительные боеприпасы, потому что деньги на пополнение запасов закончились, а конгресс еще не утвердил выделение дополнительных средств на помощь Украине из-за разногласий с Белым домом по политическим приоритетам, включая дополнительную безопасность американо-мексиканской границы, говорится в материале.

Радио Sputnik писало, сколько Украина сможет продолжать конфликт без помощи США.

Взято отсюда.