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В Пентагоне назвали новый пакет помощи Украине “уникальным”

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В Пентагоне назвали новый пакет помощи Украине "уникальным"

Последний выделенный Вашингтоном пакет помощи Киеву носит “уникальный” характер и связан с необходимостью экстренной поддержки ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «

"Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине", – приводит ее слова РИА Новости.

Сингх в ходе брифинга отметила, что ВСУ сейчас приходится укреплять свои оборонительные линии. По ее словам, американский лидер Джо Байден и шеф Пентагона Ллойд Остин посчитали нужным выделить “чрезвычайный” пакет помощи Киеву.

Белый дом ранее анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Радио Sputnik также рассказало, почему в Белом доме считают, что новый пакет помощи США не спасет Украину.

Взято отсюда.

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