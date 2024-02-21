В Пентагоне предупредили об угрозе дефицита запчастей у украинской армии

Пентагон не подготовил и не внедрил программу поддержки переданной ВСУ военной техники, включая техобслуживание и поставку запчастей, сообщил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Он добавил, что без этого украинские войска не смогут поддерживать вооружение иностранного производства в работоспособном состоянии.

Ранее офис Сторча обнародовал два отчета, в которых содержатся оценки плана Пентагона материально-технического обеспечения танков Abrams, БМП Bradley, бронемашин Strykers, а также зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Вашингтон поставил Киеву с января по сентябрь 2023 года.«

"Министерство обороны предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана обеспечения их долгосрочной полезности. Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено", – приводит РБК фрагмент публикации отчета.

Отмечается, что Пентагон предоставил “ограниченную поддержку в области запчастей, боеприпасов и технического обслуживания” после передачи Киеву и “не координировал и не адаптировал эти усилия к всеобъемлющему плану обеспечения”.«”Отсутствие такого планирования ставит под угрозу способность Украины эффективно воевать, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости противостоять другим угрозам национальной безопасности”, – сказано в документе.

Радио Sputnik также рассказало, как в Киеве оценили заявление Пентагона о риске новых потерь ВСУ.

Взято отсюда.