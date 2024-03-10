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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19:06 мск.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik ранее сообщило, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за ночь раздались 256 взрывов.

Взято отсюда.

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