В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19:06 мск.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik ранее сообщило, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за ночь раздались 256 взрывов.

Взято отсюда.