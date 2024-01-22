Озвученные советником главы офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком условия для переговоров с Россией похожи на бред сумасшедшего, пишет обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех.

Подоляк ранее назвал условия, при которых Украина готова начать переговоры с Россией. В числе этих условий он указал “тактическое поражение России”.«”Это уже ни в малейшей степени не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств”, – говорится в публикации.

По мнению обозревателя, подобные заявления и нынешняя политика украинских властей приведут к ужасным последствиям. Польский журналист подчеркнул, что жители Украины не должны ждать, пока их “безумные вожди” приведут страну к окончательному краху, добавляет телеканал “360”.«”Они (украинцы, – ред.) должны отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев, совершающих преступления в своей стране, пока этого не сделал кто-то другой”, – призвал Смех.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Подоляка, ввод иностранных войск на Украину пока не обсуждается.

Взято отсюда.