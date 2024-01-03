В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал поставить Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории России.«

"Мы должны ответить на последнюю атаку на Украину языком, который поймет (президент РФ Владимир) Путин: ужесточением санкций <…> и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", – написал он на странице в соцсети Х.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС России нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на обстрел украинскими войсками Белгорода.

Серия взрывов произошла 2 января в нескольких городах Украины, в основном в Киеве и Харькове, как сообщали местные СМИ. В столице несколько районов оказались обесточены.

Радио Sputnik сообщало, что система ПВО сбила 12 ракет над Белгородской областью.

Взято отсюда.