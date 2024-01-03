Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Польше призвали передать Украине ракеты для "ответа" РФ

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал поставить Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории России.«

"Мы должны ответить на последнюю атаку на Украину языком, который поймет (президент РФ Владимир) Путин: ужесточением санкций <…> и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", – написал он на странице в соцсети Х.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС России нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на обстрел украинскими войсками Белгорода.

Серия взрывов произошла 2 января в нескольких городах Украины, в основном в Киеве и Харькове, как сообщали местные СМИ. В столице несколько районов оказались обесточены.

Радио Sputnik сообщало, что система ПВО сбила 12 ракет над Белгородской областью.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

“Мало было?” Захарова пригрозила Польше новыми ракетами с Украины

03.01.2024

 Мир

“Они наносят избирательные удары”. Захарова об обстрелах Белгорода

03.01.2024

 Мир

“Это же абсурд”. Захарова прокомментировала “выпады” МИД Чехии в СБ ООН

03.01.2024

 Мир

У них во всем теперь Украина виновата. Захарова о новой позиции Запада

03.01.2024

 Мир

“Мы им поперек горла”. Захарова высказалась о “пяти шагах” Кулебы

03.01.2024

 Мир

Прошлый год это показал. В Киеве высказались о “победе над Путиным”

03.01.2024

 Мир

Зеленский подсчитал число ракет, выпущенных по Украине за пять дней

03.01.2024

 Мир

В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

03.01.2024

 Мир

“Выполните свою задачу”. Бербок осадили после слов о Путине

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix