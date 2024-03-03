В Польше рассказали, что Россия готовит для ВСУ на лето 2024 года

Российские военнослужащие ведут “охоту” на украинские радары и системы ПВО для снижения боевого потенциала ВСУ, чтобы потом перейти в оперативное наступление, пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По словам журналиста, ВС России методично подрывают боевой потенциал украинской армии.«”Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 “Малахит” и элементов систем С-300″, – говорится в материале.

Подгурский отметил, что российская авиация оказывает эффективную поддержку сухопутным войскам, выполняя задачи по изолированию поля боя и нанося удары по пунктам временной дислокации ВСУ, базам и складам боеприпасов.

По мнению некоторых аналитиков, действия российской армии призваны создать “благоприятную среду” для наступления оперативного значения, которое РФ готовит на лето 2024 года. «”Как будет развиваться ситуация, нам предстоит узнать в ближайшие несколько недель”, – заключил журналист.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром.

Взято отсюда.