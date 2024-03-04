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В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

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В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

Швеция в ближайшие дни поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.«

"В ближайшие дни мы ожидаем поставки разведывательного самолета марки Saab, который будет поставлен в Вооруженные силы Польши. Это должно было произойти сегодня, но из-за последних тестов, подготовки операции передачи, это произойдет в ближайшие дни", – цитирует Косиняка-Камыша РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Польша приобретает у Швеции два самолета Saab 340 AEW на общую сумму 52 миллиона евро.

Радио Sputnik также писало, что в США предупредили Украину о проблемах с “хрупкими” истребителями F-16.

Взято отсюда.

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