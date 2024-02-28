В Польше заговорили о полном закрытии границы с Украиной для торговли

Польша ведет с Украиной переговоры о временном полном закрытии границы для торговли, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.«

"Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота. Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом", – цитирует его РИА Новости.

Туск назвал такое решение “временным и болезненным для обеих сторон”. Однако подчеркнул, что Варшава в дальнейшем может применить более жесткие меры, но не уточнил, какие.

Радио Sputnik сообщало, что Украина пожаловалась на уничтожение польскими протестующими 160 тонн зерна.

Взято отсюда.