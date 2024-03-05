“В приоритете”. Посол в ФРГ призвал ЕС отправлять все оружие на Украину

Все производимое в странах Европы оружие следует в первую очередь передавать Киеву, считает посол Украины в Германии Алексей Макеев.«”Поставки (оружия, – ред.) Украине должны быть в приоритете, чтобы все, что производится в Европе, в первую очередь предоставлялось вооруженным силам Украины”, – приводит РИА Новости слова Макеева.

В интервью телеканалу Phoenix он также заявил, что приветствует увеличение производственных мощностей ФРГ, и отметил быструю реакцию немецкой военной промышленности на ситуацию на Украине.

Радио Sputnik писало, сколько Германия потратила на военную помощь Киеву.

Взято отсюда.