В Раде назвали претензию к скандальному законопроекту о мобилизации

Ограничения конституционных прав граждан и привлечение к военной службе инвалидов третьей группы значатся среди основных замечаний к резонансному законопроекту о новых правилах мобилизации на Украине, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

В интервью агентству “Укринформ” он отметил, что кабинет министров отозвал законопроект.«”Парламент передал свои замечания. Основные, которые могу назвать, это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, целесообразность и приемлемость электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих”, – цитирует Стефанчука РИА Новости.

Правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации в декабре 2023 года, когда генштаб ВСУ попросил дополнительно призвать в армию 450–500 тысяч человек.

Проектом закона предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно предложению авторов инициативы, должна была быть снижена с 27 до 25 лет.

Радио Sputnik узнало, сколько тысяч долларов вынуждены платить украинцы, чтобы уклониться от мобилизации и иметь возможность выехать за границу.

Взято отсюда.