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В Раде назвали законопроект кабмина о мобилизации антиконституционным

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В Раде назвали законопроект кабмина о мобилизации антиконституционным

Законопроект о мобилизации, подготовленный правительством Украины, содержит антиконституционные нормы, заявила депутат Верховной рады Ирина Фриз в эфире всеукраинского телемарафона.«

"Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта. Если будет одобрено решение представителями монобольшинства (фракцией "Слуга народа", – ред.), тот текст, который внесен кабмином, он будет содержать все риски и антиконституционные нормы под эгидой, что это будет доработано ко второму чтению", – цитирует украинского нардепа РИА Новости.

В свою очередь депутат Рады Федор Вениславский отметил, в предложенном кабмином документе “много дискуссионных положений”.«

"По результатам нашей работы трехдневной мы согласовали нормы, которые устраивают большинство депутатов и Минобороны. Осталось несколько положений, которые, как считает комитет, не должны попасть в текст законопроекта, а Минобороны считает, что должны. Речь, в первую очередь, об электронных повестках, нет согласованности в части инвалидов, которые точно не могут быть мобилизованы", – сказал Вениславский в ходе телемарафона.

Радио Sputnik также писало, как разведчик ВСУ объяснил нежелание украинцев идти на фронт.

Взято отсюда.

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