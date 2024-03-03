реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Раде возмутились тратами офиса Зеленского на командировки

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Раде возмутились тратами офиса Зеленского на командировки

Сотрудники офиса Владимира Зеленского в 2023 году потратили на командировки больше денег из бюджета, чем шесть украинских министерств вместе, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.«

"Подсчитал по командировкам за бюджетный счет офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, Минюст, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые", – написал он в Telegram-канале.

Конкретную сумму Железняк не назвал, однако отметил, что она не включают расходы на поездки лично Зеленского.«

"Нормальные реформы за наши с вами средства", – констатировал парламентарий.

Ранее Железняк заявлял, что в бюджете Украины нет денег для мобилизации 500 тысяч человек.

Радио Sputnik сообщало, что Зеленский предложил Западу передать Украине положенные беженцам деньги.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Европейский союз передал Украине только…

Узнать больше
Утвержден размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка

Утвержден размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка

Размер единовременной выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО,…

Узнать больше
В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

В Польше в ближайшие дни получат шведский разведывательный самолет

Швеция в ближайшие дни поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp