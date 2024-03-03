В Раде возмутились тратами офиса Зеленского на командировки

Сотрудники офиса Владимира Зеленского в 2023 году потратили на командировки больше денег из бюджета, чем шесть украинских министерств вместе, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.«

"Подсчитал по командировкам за бюджетный счет офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, Минюст, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые", – написал он в Telegram-канале.

Конкретную сумму Железняк не назвал, однако отметил, что она не включают расходы на поездки лично Зеленского.«

"Нормальные реформы за наши с вами средства", – констатировал парламентарий.

Ранее Железняк заявлял, что в бюджете Украины нет денег для мобилизации 500 тысяч человек.

Радио Sputnik сообщало, что Зеленский предложил Западу передать Украине положенные беженцам деньги.

Взято отсюда.