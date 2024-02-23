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В районе Артемовска ликвидирован третий финский наемник, пишут СМИ

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В районе Артемовска ликвидирован третий финский наемник, пишут СМИ

Третий финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Отмечается, что наемник был убит в понедельник в районе Артемовска. По данным издания, финну был 21 год.

Автор публикации пишет, что это третий финн, который ликвидирован в зоне СВО. Сообщается, что в рядах ВСУ воюют несколько десятков граждан Финляндии, при этом точное их число не называется

О смерти первого финского наемника стало известно в июне 2023 года, второго – в октябре.

Радио Sputnik ранее сообщило, что наемник из Грузии получил пожизненный срок за убийство солдат ВС РФ.

Взято отсюда.

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