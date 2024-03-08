В РФ объявлен в розыск подозреваемый в причастности к обстрелу Лисичанска

МВД России объявило в розыск украинского военного Евгения Родина, подозреваемого в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске в ЛНР, передает РИА Новости.«”Разыскивается по статье УК. Национальность: украинец”, – приводит агентство фрагмент сообщения на сайте МВД.

В начале февраля в пресс-службе СК РФ сообщали о планах заочно предъявить обвинения в обстрелах Лисичанска из РСЗО HIMARS подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику ВСУ Сергею Савченко.

В результате обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля погибли 29 мирных жителей, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, еще 10 человек получили ранения.

Ранее радио Sputnik писало, что генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска со стороны ВСУ.

Взято отсюда.