Мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, сообщил гендиректор корпорации “Тактическое ракетное вооружение” (КТРВ) Борис Обносов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном предприятии оборонно-промышленного комплекса “Государственное машиностроительное конструкторского бюро “Радуга” имени А. Я. Березняка” (ГосМКБ “Радуга”) – крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ.

Обносов доложил главе Минобороны, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров.

Замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что также серьезно возросла боевая часть этой ракеты. «

"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия. Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 килограммов. Была 450, стала 800", – сказал он.

Гендиректор ГосМКБ “Радуга” Сергей Богатиков, в свою очередь, доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз.

Радио Sputnik сообщало, что провал ВСУ вывел российские ракеты “Вихрь-1” на международный рынок.

Взято отсюда.