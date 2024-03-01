И кого на них призвать не могут

1 марта 2024, 21:19273Написать комментарий

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, на сборы в 2024 году отправятся военнослужащие запаса.

— Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

На военные сборы могут призвать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 27 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас.

Военные сборы находящихся в запасе ВС РФ — ежегодное плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резерва. Повестки запасникам должны прийти после того, как мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов. При этом повестки резервистам могут приходить раз в три года, а максимальная продолжительность сборов для них — два месяца. За всё время запасник может провести на службе не более 12 месяцев.

В среднем призыв запасников происходит раз в год. Предыдущий указ о военных сборах президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2023 года.

Закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов. Не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных женщин. Также по закону освобождены от военных сборов:

граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т.д.;

служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

педагоги;

студенты очных и очно-заочных отделений;

студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

многодетные отцы;

опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

депутаты;

кандидаты на выборах;

уехавшие за границу;

члены Совфеда;

главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.

Указ поручает правительству и органам исполнительной власти обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Взято Источник

02.03.2024