В России разработали противодронный “чемоданчик” для защиты танков

Научно-производственное объединение “Кайсант” разработало станцию купольного типа К-1000 для защиты бронетехники и танков от FPV-дронов, рассказала РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина.«

"Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", – сказала она агентству.

Баландина отметила, что “чемоданчик” способен подавлять дроны противника в двух диапазонах – 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время компания планирует разработать аналогичные системы, работающие в диапазонах 2400 и 5800 мегагерц.

По словам Баландиной, НПО “Кайсант” уже начало серийное производство К-1000.«”На систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках антидроновых “чемоданчиков” в зону проведения спецоперации”, – пояснила директор.

Радио Sputnik сообщало, что в России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

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