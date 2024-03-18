реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В России разработали противодронный “чемоданчик” для защиты танков

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В России разработали противодронный "чемоданчик" для защиты танков

Научно-производственное объединение “Кайсант” разработало станцию купольного типа К-1000 для защиты бронетехники и танков от FPV-дронов, рассказала РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина.«

"Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", – сказала она агентству.

Баландина отметила, что “чемоданчик” способен подавлять дроны противника в двух диапазонах – 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время компания планирует разработать аналогичные системы, работающие в диапазонах 2400 и 5800 мегагерц.

По словам Баландиной, НПО “Кайсант” уже начало серийное производство К-1000.«”На систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, идут переговоры о массовых поставках антидроновых “чемоданчиков” в зону проведения спецоперации”, – пояснила директор.

Радио Sputnik сообщало, что в России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе?

Не убирайте пуховик. Какой будет погода в Алтайском крае…

Теплая весенняя погода, которая установилась на Алтае, надолго не задержится…

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы…

Мизулина: в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ-клуба Pose…

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Mirror: британец попался в Таиланде на продаже наркотиков через Telegram…

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp