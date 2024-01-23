Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 января.

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Патриарх Кирилл считает необходимым запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время. По действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей.

— У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя — есть. И именно такая семья обеспечивает воспроизводство населения, — заключил он.

ГПУ предложило запретить дискриминацию бывших военных

РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что Государственно-правовое управление при президенте выступило с инициативой внести в Трудовой кодекс поправки, запрещающие отказывать соискателям в трудоустройстве из-за того, что они служили в армии или имеют инвалидность. Согласно действующему законодательству, работодатель не имеет права отказывать соискателю из-за пола, национальности, отношения к религии и по многим другим причинам — все они прописаны в статье 64 ТК РФ. ГПУ при президенте предлагает дополнить ее новыми категориями, в том числе — бывшими военнослужащими.

Как пишет РБК, «бывшими военнослужащими» предлагается считать граждан, окончивших менее года назад военную службу по контракту или в рамках мобилизации, а также тех, кто пребывал в добровольческих формированиях. Уточняется, что отказывать им нельзя при условии, что они соответствуют требуемой квалификации и не имеют медицинских противопоказаний к работе, на которую претендуют.

Выброшенной гумпомощью займется полиция

Информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе Ростовской области и ДНР передали в правоохранительные органы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Свалку с гумпомощью обнаружил волонтер Александр Закутний. Он рассказал порталу 161.RU, что там были в том числе носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных.

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Ранее Бардаш неоднократно выступал в поддержку СВО и критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

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24.01.2024