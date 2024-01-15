реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Сети появились кадры “силовой” мобилизации украинцев в Ивано-Франковске

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Сети появились кадры "силовой" мобилизации украинцев в Ивано-Франковске

Украинские военные проводят жесткую “мобилизацию”, укладывая мужчин лицами на землю, пишет “Страна.ua”.

В Telegram-канале украинского издания опубликованы кадры, предположительно, снятые в Ивано-Франковске. На них можно увидеть блокпост, на котором стоят несколько полицейских и военных, а также двое мужчин, задержанных в рамках принудительной мобилизации. Один из них оказывает сопротивление и кричит, после чего его жестко укладывают на землю, лицом в асфальт.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik писало, что пойманным на блокпостах украинским уклонистам будут вручать повестки.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Туризм и путешествия

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости

Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

15.01.2024

 Новости

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Новости

Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

15.01.2024

 Новости

В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

15.01.2024

 Мир

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Мир

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Мир

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске