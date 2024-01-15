В Сети появились кадры “силовой” мобилизации украинцев в Ивано-Франковске

Украинские военные проводят жесткую “мобилизацию”, укладывая мужчин лицами на землю, пишет “Страна.ua”.

В Telegram-канале украинского издания опубликованы кадры, предположительно, снятые в Ивано-Франковске. На них можно увидеть блокпост, на котором стоят несколько полицейских и военных, а также двое мужчин, задержанных в рамках принудительной мобилизации. Один из них оказывает сопротивление и кричит, после чего его жестко укладывают на землю, лицом в асфальт.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik писало, что пойманным на блокпостах украинским уклонистам будут вручать повестки.

Взято отсюда.