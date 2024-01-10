Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Сети появилось видео с “украинским военкомом”, выдающим повестки в Польше

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Сети появилось видео с "украинским военкомом", выдающим повестки в Польше

Украинские военкомы, вероятно, начали раздавать повестки в Варшаве, пишет “Страна.ua”.

Украинское издание в Telegram-канале опубликовало кадры, на которых мужчина в военной форме выписывает молодому человеку, предположительно, повестку и призывает его “как можно скорее покинуть пределы Польши” и явиться по месту проживания в ТЦК.«”Посмотрите, что творится! ТЦК уже в Варшаве!” – возмущенно заявляет девушка за кадром.

Военком при этом несколько раз просит его не снимать. Рядом с ним находится автомобиль с черными номерами, которые на Украине числятся за военными.

При этом издание отметило, что официальных сведений о начале выдачи повесток за рубежом не поступало.

Радио Sputnik писало, что военкомы остановили троллейбус в Одессе для проверки.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Следователи разбираются в причинах вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае экстренные службы готовятся к непогоде

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае полиция усилила контроль за дорогами из-за штормового предупреждения

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае полицейские задержали курьера мошенников с 600 тысячами рублей

10.01.2024

 Новости Барнаул

В аэропорту Барнаула вынужденную посадку совершил самолёт, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле дело об убийстве Елены Падун начали рассматривать заново

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле накануне узнали имя обладателя Кубка Александра Ерохина по футболу

10.01.2024

 Новости Барнаул

Что известно о гибели самого сильного ребенка России. Подробности

10.01.2024

 Новости Барнаул

В селе Шебалино Бийского района местный житель напал на фельдшера скорой помощи

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix