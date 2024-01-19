В Сети заговорили о “проклятии Зеленского”

Давно замечено, что после встречи с Владимиром Зеленским у политических и военных деятелей начинаются крупные неприятности, пишет “Царьград”.

Как отмечает издание, история с таинственным исчезновением и возвращением министра обороны США Ллойда Остина напомнила пользователям Сети о “проклятии Зеленского”.

Версия о “проклятии” Владимира Зеленского возникла из-за череды явных совпадений, связанных с судьбами политиков, пожавших ему руку. Все они потом, если не потеряли свое место, то столкнулись с серьезными проблемами, говорится в публикации.

В соцсетях пишут, что одними из последних “жертв” упомянутого проклятия считаются британский монарх и шеф Пентагона. И у Карла III, и у Ллойда Остина, как выяснилось, серьезные проблемы со здоровьем.

В материале напоминается, что глава Пентагона пропал после Нового года на несколько дней, американское военное министерство фактически осталось без руководителя, и об этом никто не знал. Это уже потом выяснилось, что он лечился.

Как указывает военный эксперт Борис Рожин, сейчас американский конгресс пытается продвинуть расследование пропажи министра обороны США.«

"В США между тем конгресс пытается продвинуть расследование пропажи министра обороны США Ллойда-Остина, когда на несколько дней руководство страны фактически утратило контроль над оборонным ведомством, не имея ни малейшего понятия о том, кто им на практике управляет, покуда Остин тайно оперировался и лечил инфекцию. У нас достаточно трудно представить, чтобы к примеру (глава Минобороны РФ Сергей) Шойгу пропал на несколько дней, и никто бы не знал, что его нет на месте, а ведомством по его тайному поручению управляет некий временно назначенный тайно от всех человек, при этому (президент РФ Владимир Путин) Путин и Совбез не в курсе, кто на самом деле управляет МО РФ", – написал эксперт в Telegram-канале.

В общем, впору полагать, что злополучное “проклятие Зеленского” теперь поражает не только отдельных людей. Похоже, под его влияние подпадают уже целые министерства, подчеркивает издание.

Ранее радио Sputnik писало, за что пользователи соцсетей шлют проклятия Зеленскому.

Взято отсюда.