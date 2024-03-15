В Сеуле отменили спектакль с примой Большого театра по требованию Киева

Балетный спектакль Modanse с участием примы Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее отменен из соображений безопасности, сообщил Сеульский центр искусств.«

"Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17–21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события", – говорится в публикации на сайте центра.

Деньги за купленные билеты пообещали вернуть. Организатор гастролей Захаровой, компания InArts Production, также заявила, что выступление отменено “по соображениям безопасности”.

По данным СМИ, посольство Украины в Южной Корее 5 марта потребовало отмены культурного сотрудничества Сеула с Москвой. В российской дипмиссии назвали это заявление бестактным, добавляет Life.

Прима-балерина в комментарии РИА Новости рассказала, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры.«”Я подтверждаю, что наши гастроли с моей сольной программой были отменены не организаторами гастролей, а на правительственном уровне – Минкультуры Кореи. Эти гастроли были задуманы четыре года назад, но из-за пандемии откладывались, и, наконец, когда все должно было получиться, гастроли запретили… Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось”, – сказала Захарова РИА Новости.

Балет Modanse, иллюстрирующий жизнь Коко Шанель, должен был пройти в Сеульском центре искусств с 17 по 21 апреля. Страница о постановке была удалена с сайта центра, организаторы заявили об отмене концерта.

Радио Sputnik сообщало, как балерина Илзе Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы.

Взято отсюда.