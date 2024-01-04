В школах Белгородской области продлены новогодние каникулы

Срок каникул в школах и учреждениях дополнительного образования Белгородской области продлен до 19 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Решение распространяется на школы в Белгороде, в Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах.

Кроме того, каникулы продлены в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах в Корочанском районе – Мелихово и Дальней Игуменке.

Детские сады будут работать в режимах дежурных групп – места будут предоставлять в первую очередь детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла.

Вузам, расположенным в названных населенных пунктах, рекомендовано перейти на дистанционный формат или продлить каникулы.

16 января власти намерены провести 16 января очередное заседание оперштаба, в рамках которого могут быть приняты решения, исходя из складывающейся оперативной обстановки, уточнил Гладков.

Ранее радио Sputnik сообщило о приостановке работы ТЦ и кинотеатров в Белгороде.

Взято отсюда.