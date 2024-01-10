В Швеции рассказали, во сколько раз подорожали боеприпасы для ВСУ

За прошедший год боеприпасы для украинской армии подорожали в несколько раз, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.«

"Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз", – сказал он в интервью изданию Sveriges Radio.

По словам Клаэссона, из-за перевооружения европейских стран и потребностей Украины в мире возник дефицит боеприпасов. Он подчеркнул, что это способствует развитию конкуренции и колоссальному спросу, который и отражается на ценах.

Радио Sputnik писало, что в ВСУ признали дефицит управляемых зенитных ракет.

Взято отсюда.