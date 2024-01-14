В Швейцарии заявили о намерении привлечь РФ к дискуссиям по Украине

Альтернативы участию российской стороны в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.«”Сейчас мы готовимся… чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в дискуссиях, – ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств… Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно”, – приводит его слова РИА Новости.

Такое заявление Кассис сделал на пресс-конференции в Давосе. Трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Ежегодный Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, завершится украинский конфликт.

Взято отсюда.