Передача Германией ракет Taurus Украине не изменит ход спецоперации, но сделает Берлин прямым участником конфликта, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Ранее бундестаг проголосовал против проекта резолюции, в котором депутаты оппозиционного блока ХДС/ХСС призвали правительство Германии передать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщил телеканал NTV. Против выступили 485 депутатов из 666.

Бондарев отметил, что, даже если Германия сдастся и предоставит ракеты Taurus Украине, они не смогут повлиять на ход боевых действий и не приблизят Киев к желаемым целям, в частности, к захвату Крыма. Однако, по словам сенатора, пойдя на этот шаг, ФРГ превратится в прямого участника конфликта.«

"Передача подобного наступательного вооружения – это прямой вызов России и переход Запада от "оборонительного плана по Украине" к открытой агрессии против РФ. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать. Будем надеяться, что несмотря на давление на Германию со стороны США, немцам хватит благоразумия тормозить и оттягивать передачу ракет как можно дольше", – написал сенатор в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что экс-главком сил НАТО в Европе призвал помочь Украине разрушить Крымский мост.

Взято отсюда.