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В Совфеде предупредили ФРГ о последствиях передачи ракет Taurus Украине

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В Совфеде предупредили ФРГ о последствиях передачи ракет Taurus Украине

Передача Германией ракет Taurus Украине не изменит ход спецоперации, но сделает Берлин прямым участником конфликта, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Ранее бундестаг проголосовал против проекта резолюции, в котором депутаты оппозиционного блока ХДС/ХСС призвали правительство Германии передать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщил телеканал NTV. Против выступили 485 депутатов из 666.

Бондарев отметил, что, даже если Германия сдастся и предоставит ракеты Taurus Украине, они не смогут повлиять на ход боевых действий и не приблизят Киев к желаемым целям, в частности, к захвату Крыма. Однако, по словам сенатора, пойдя на этот шаг, ФРГ превратится в прямого участника конфликта.«

"Передача подобного наступательного вооружения – это прямой вызов России и переход Запада от "оборонительного плана по Украине" к открытой агрессии против РФ. В Германии это прекрасно понимают, хотя делают вид, что готовы на словах ракеты передать. Будем надеяться, что несмотря на давление на Германию со стороны США, немцам хватит благоразумия тормозить и оттягивать передачу ракет как можно дольше", – написал сенатор в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что экс-главком сил НАТО в Европе призвал помочь Украине разрушить Крымский мост.

Взято отсюда.

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