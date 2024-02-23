В США и ФРГ оценили ответ Путина на “очередную глупость” Байдена

Пользователей социальной сети X из США восхитил ответ президента РФ Владимира Путина на оскорбительный выпал в его адрес главы Белого дома Джо Байдена. «”Действительно талантливый человек. Только он знает, как вот так саркастично ответить”, – восхитился комментатор.

“Думаю, что Путин догадывается, что Байден сошел с ума”, – отметил участник дискуссии.

“Никогда не перебивайте своего врага, когда он совершает ошибку”, – приводит РИА Новости слова пользователя соцсети. «”Лучший ответ монстру от мирового лидера”, – резюмировали комментаторы.

Читатели немецкого издание Die Welt также восторженно отозвались о Путине после его реакции на слова Байдена. «”Путин блестяще отреагировал на очередную глупость Байдена”, – отметил участник дискуссии.

“Хорошо сказал”, – согласился с ним другой комментатор. «”Путин уверен в себе в отличие от громко лающих западных политиков”, – пришел к выводу читатель.

“Если посмотреть все речи президента Путина, можно заметить, что он никогда никого не оскорблял и не употреблял резких слов, он всегда вежлив и обходителен. Этого нельзя сказать о главах западных стран”, – подчеркнул пользователь.

Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, допустил в отношении Путина неприемлемые высказывания.

Российский лидер назвал оскорбительное заявление Байдена в свой адрес адекватной реакцией на слова о нем. Путин отметил, что Байден не может просто сказать ему: “Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог”.

Президент РФ также напомнил, что на прошлой неделе на вопрос о том, кто лучше для России из возможных американских лидеров – Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, он ответил, что Байден, поскольку он более опытный и прогнозируемый.

Накануне радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина.

Взято отсюда.