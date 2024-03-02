В США назвали оружие, сыгравшее ключевую роль при освобождении Авдеевки

Вооруженные силы Украины в ходе боев за Авдеевку понесли огромные потери из-за использования ВКС России высокоточных планирующих бомб, пишет американский журнал Military Watch.«

"Все больше источников указывают на то, что в ходе кампании по взятию города (Авдеевки, – ред.) ключевую роль сыграли российские ВКС, которые интенсивно обстреливали украинские сухопутные войска. <…> Необычным аспектом кампании было сообщение об использовании истребителей Су-35, позволяющих завоевать превосходство в воздухе, для бомбардировок с использованием высокоточных планирующих бомб, поскольку ранее такие задачи выполнялись более широко эксплуатируемыми и менее дорогостоящими истребителями", – говорится в материале.

Издание обратило внимание на то, что по данным Минобороны РФ, количество высокоточных ударов в районе Авдеевки достигло максимума в 400 ударов в день, включая ракеты класса “земля-земля” и управляемую артиллерию. Сами же украинские военные в последние месяцы часто жалуются на эффективность ударов ВС РФ планирующими бомбами.«”(Бомбы, – ред.) дополнили растущее превосходство России… и способствовали огромному количеству потерь, от которых продолжают страдать передовые подразделения Украины”, – подытожил журнал.

Радио Sputnik сообщало, что российские Су-35С не дают взлетать украинской авиации.

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