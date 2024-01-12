В США назвали три причины не поставлять F-35 на Украину

Украине не стоит надеяться на поставки американских истребителей-невидимок F-35, считает обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс.«

"США, возможно, не решаются отправить одну из своих передовых систем вооружения в бой в руках относительно "зеленых" иностранных пилотов против одного из главных конкурентов Америки. Сбитый F-35 был бы неизбежен. А сбитый F-35 может дать России возможность перепроектировать самолет пятого поколения. Конечно, у России уже есть проект истребителя пятого поколения (Су-57, которых существует всего около десяти), но любая информация о F-35 была бы победой для России", – говорится в статье Касса.

Кроме того, по словам автора, американские налогоплательщики, уставшие от финансирования иностранного конфликта, вряд ли поддержат передачу Украине истребителей, стоящих около 100 миллионов долларов.

Необходимо также учитывать, что для Вашингтона было бы логично стремиться затянуть конфликт “на неопределенный срок” в надежде как можно сильнее ослабить Россию, отмечает обозреватель.«”Таким образом, предоставление Украине революционных систем вооружения, возможно, в конечном итоге не в интересах США. Это несколько абстрактная, гипотетическая и циничная точка зрения – и она может не отражать стратегию военных планировщиков США. Но есть над чем подумать. В любом случае, не ждите, что украинцы получат F-35″, – заключает журналист.

Радио Sputnik также писало, что Финляндия надеется получить от США F-35 для усиления границы НАТО с Россией.

Взято отсюда.