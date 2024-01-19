Власти Франции не могли не знать о таком количестве своих граждан в зоне боевых действий на Украине – это утверждение абсурдно, считает бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники – было ликвидировано свыше 60 боевиков.«”Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям”, – приводит РИА Новости слова Риттера.

Военный аналитик не исключил, что ряд убитых французов могли быть связаны с Французским Иностранным легионом и консультировали ВСУ, но все же еще предстоит определить, кто входил в число уничтоженных французских бойцов, были ли они “профессиональными военными, гражданскими, которые искали приключений, или просто наемниками”.«”Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна”, – заключил Риттер.

В связи с уничтожением ВС РФ пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, в МИД РФ был вызван посол Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с Парижем ведутся по дипломатическим каналам, а предложений для разговора на высшем уровне не поступало.

Ранее в эфире радио Sputnik Скотт Риттер выразил мнение о скором поражении Украины.

Взято отсюда.