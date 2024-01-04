Российские военные уничтожили украинский Су-27, потерю которого не удастся компенсировать, пишет журнал Military Magazine Watch.«”Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолетами в арсенале страны”, – сказано в материале.

Отмечается, что уничтожение Су-27 стала очередной чувствительной потерей в составе летной техники ВСУ после того, как в октябре украинский авиапарк лишился легких истребителей МиГ-29.

Тогда в ходе интенсивных воздушных боев с 13 по 23 октября российские войска сбили 17 боевых машин противника.

Су-27 разрабатывался в советский период как более тяжелый и совершенный аналог МиГ-29. Истребителей этой модели нет на вооружении стран, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому Киев не сможет получить от союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, говорится в статье MMW.

Радио Sputnik ранее писало, что в Киеве демонтировали две камеры, “засветившие” работу ПВО.

Взято отсюда.