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В США объяснили, почему на Западе заговорили об отправке войск на Украину

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В США объяснили, почему на Западе заговорили об отправке войск на Украину

Лидеры стран Запада заговорили о возможной отправке войск НАТО на Украину из-за серьезных потерь территорий и провалов ВСУ на фронте, пишет американский журнал Military Watch.«

"Заявление (президента Франции Эммануэля,– ред.) Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", – говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что украинские военные столкнулись острой нехваткой вооружения, боеприпасов и живой силы. При этом, уточняется, что проблемы затронули даже самые элитные подразделения ВСУ. «”Ситуация на поле боя повысила актуальность призывов на Западе к более прямому вмешательству, включая размещение наземных сил, c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной”, – резюмируется в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать “девятую коалицию для глубоких ударов” – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, однако не достигли консенсуса по данному вопросу.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что в случае поражения ВСУ, в конфликт с Россией вступят силы НАТО.

Радио Sputnik писало, что в США пришли в ужас от шага НАТО, за который придется заплатить.

Взято отсюда.

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