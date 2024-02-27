В США опубликован свод данных о Вооруженных силах РФ

Американские военные аналитики обнародовали свод данных о структуре и тактике Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.«”(Публикация) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций”, – цитирует агентство предисловие к публикации.

Работа подготовлена в Сухопутных войсках США, она называется “Российская тактика” и заявлена как учебное пособие для “военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров”.

Отмечается, что боевые действия на Украине не нашли отражения в тексте. По мнению авторов, пока еще рано судить, “насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику”.

“Российская тактика” размещена в том числе в социальных сетях, уточняет агентство.

Ранее радио Sputnik писало о сотрудничестве западных спецслужб с ВСУ.

Взято отсюда.