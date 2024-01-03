Владимир Зеленский требует от украинских генералов, чтобы они продолжали боевые действия, не переходя в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «

"Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они оставались и сражались дальше", – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон отметил, что такое требование Зеленского ведет к существенным потерям в рядах ВСУ.

Экс-сотрудник также подчеркнул, что ВС России перешли в наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Радио Sputnik ранее рассказало, какой неутешительный прогноз для Украины сделал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Взято отсюда.