В США подсчитали, сколько времени потребуется на замену Patriot на Украине

Приобретение новых пусковых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных ВС России на Украине может занять несколько месяцев или лет, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса “Искандер-М” по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, при ударе был уничтожен ЗРК С-300. Позднее источник РИА Новости сообщил, что среди потерянных ВСУ систем, было два американских ЗРК Patriot.«

"Придется потрудиться, чтобы заменить потерянные пусковые установки. <…> Украина или один из ее союзников могла бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы, и стоить миллионы долларов, которые Киев, вероятно, не предусмотрел в бюджете", – отметил обозреватель.

Экс подчеркнул, что обычно Украина получает военную технику в качестве пожертвований от союзников. Он допустил, что какая-нибудь европейская страна могла бы передать Киеву пусковые установки для Patriot, но более целесообразно было бы получить технику от США.

“Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, – это установка, которую они не могут с легкостью заменить”, – заключил обозреватель.

Радио Sputnik писало, что на Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot.

Взято отсюда.