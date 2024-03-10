реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В США подсчитали, сколько времени потребуется на замену Patriot на Украине

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В США подсчитали, сколько времени потребуется на замену Patriot на Украине

Приобретение новых пусковых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных ВС России на Украине может занять несколько месяцев или лет, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса “Искандер-М” по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, при ударе был уничтожен ЗРК С-300. Позднее источник РИА Новости сообщил, что среди потерянных ВСУ систем, было два американских ЗРК Patriot.«

"Придется потрудиться, чтобы заменить потерянные пусковые установки. <…> Украина или один из ее союзников могла бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы, и стоить миллионы долларов, которые Киев, вероятно, не предусмотрел в бюджете", – отметил обозреватель.

Экс подчеркнул, что обычно Украина получает военную технику в качестве пожертвований от союзников. Он допустил, что какая-нибудь европейская страна могла бы передать Киеву пусковые установки для Patriot, но более целесообразно было бы получить технику от США.

“Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, – это установка, которую они не могут с легкостью заменить”, – заключил обозреватель.

Радио Sputnik писало, что на Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Умерла ведущая «Голубого огонька» и «Утренней почты» Светлана Моргунова

Умерла ведущая «Голубого огонька» и «Утренней почты» Светлана Моргунова

Артистке было 84 года 11 марта 2024, 00:468Написать комментарий На…

В храме под Новосибирском почерневшая 200-летняя икона обновилась сама собой

В храме под Новосибирском почерневшая 200-летняя икона обновилась сама…

Служители церкви к иконе не прикасались Фото предоставлено отцом Андреем…

Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по…

Собрали главное, что случилось за последние семь дней 11 марта…

Требования фермеров Польши о запрете агроимпорта с Украины отказались…

ЕК отказалась выполнять требования аграриев Польши о запрете импорта с…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp