Украине придется согласиться на угнетающий, но в целом “терпимый” вариант завершения боевых действий, чтобы сохранить оставшиеся под ее контролем территории, считает американский историк Мэри Саротт.

По ее словам, для урегулирования конфликта требуется раздел Украины. При этом, как отметила Саротт, за Россией останутся присоединенные к ней территории. «”Это не идеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, что это терпимый вариант”, – приводит ее слова РИА Новости.

Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste выразила мнение, что российские войска выигрывают в конфликте. «”Они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть”, – отметила историк.

Накануне радио Sputnik рассказало, что в США призвали Украину начать мирные переговоры.

Взято отсюда.