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В США предупредили о рисках из-за действий с замороженными активами РФ

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В США предупредили о рисках из-за действий с замороженными активами РФ

Изъятие замороженных российских активов может создать риски для мировой финансовой стабильности, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. «

"Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации", – приводит ее слова РИА Новости.

США оценивают подобные риски и прорабатывают варианты противодействия, подчеркнула Йеллен на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.

Ранее глава Минфина США призвала в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ общим объемом 285 миллиардов долларов.

Радио Sputnik сообщало, что российский Минфин пригрозил США ответом на изъятие замороженных активов РФ.

Взято отсюда.

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