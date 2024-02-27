В США предупредили о рисках из-за действий с замороженными активами РФ

Изъятие замороженных российских активов может создать риски для мировой финансовой стабильности, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. «

"Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации", – приводит ее слова РИА Новости.

США оценивают подобные риски и прорабатывают варианты противодействия, подчеркнула Йеллен на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.

Ранее глава Минфина США призвала в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ общим объемом 285 миллиардов долларов.

Радио Sputnik сообщало, что российский Минфин пригрозил США ответом на изъятие замороженных активов РФ.

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