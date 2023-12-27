США могут передать Украине ядерное оружие, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его мнению, чтобы оправдать в глазах американцев передачу Киеву небольшой ядерной бомбы, Вашингтон может организовать “операцию под ложным флагом” или “другую подлую вещь”, пишет “Газета.ru”.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works Макговерн высказал мнение, что Владимир Зеленский некоторое время назад посетил США именно ради этого. Вашингтонская “партия войны” могла вызвать главу киевского режима на личную встречу, чтобы поручить ему воплотить этот план в жизнь, считает эксперт.

Ранее радио Sputnik писало, что в Раде призвали восстановить ядерный потенциал Украины.

Взято отсюда.