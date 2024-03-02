Истребители F-16, которые западные страны планируют передать ВСУ, станут главной целью российских войск, пишет американское издание Politico.«

"Поднимать самолеты в воздух будет очень сложно. Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету", – говорится в статье.

Отмечается, что украинским войскам нужно научиться скрывать истребители от российских радаров и спутников.

Кроме того, по словам американского летчика в отставке Тома Рихтера, который летал на F-16, этот истребитель – “чувствительный зверь” по сравнению с советскими самолетами, на которых привыкли летать украинцы. «”Они (F-16, – ред.) очень чувствительны и требуют тщательного ухода. <…> Советские самолеты более “грубые”, могут летать с плохо обслуживаемых аэродромов и требуют меньшего обслуживания”, – отметил Рихтер.

Он выразил мнение, что Украина могла бы подготовить современные базы и взлетно-посадочные полосы для приема истребителей, однако сейчас это невозможно.

Радио Sputnik писало, к какому неутешительному выводу об F-16 пришли на Украине.

Взято отсюда.