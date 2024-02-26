Конфликт на Украине не начался бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, считает американский дипломат Ричард Гренелл.«
"Сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", – цитирует Гренелла РИА Новости.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine бывший посол США в Германии высказал мнение, что и Меркель, и действующий американский лидер Джо Байден проявили слабость в международных делах, а также призвал к поиску мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.
Ранее радио Sputnik рассказало, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему СВО не началась раньше.
Взято отсюда.