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В США рассказали, что нужно было сделать Меркель для спасения Украины

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В США рассказали, что нужно было сделать Меркель для спасения Украины

Конфликт на Украине не начался бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, считает американский дипломат Ричард Гренелл.«

"Сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", – цитирует Гренелла РИА Новости.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine бывший посол США в Германии высказал мнение, что и Меркель, и действующий американский лидер Джо Байден проявили слабость в международных делах, а также призвал к поиску мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее радио Sputnik рассказало, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему СВО не началась раньше.

Взято отсюда.

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