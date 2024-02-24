Отправленные главнокомандующим ВСУ Александром Сырским для удержания Авдеевки боевики “Азова”* были уничтожены российской армией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.«”Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон “Азов”*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили их”, – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн добавил, что после потери Авдеевки у ВСУ не осталось никаких надежд на изменение ситуации на фронте. Украинская армия все также страдает от недостатка живой силы и боеприпасов, добавил он. «”Россия практически одержала победу в конфликте”, – подытожил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, сколько солдат потеряли ВСУ на Авдеевском направлении за неделю.

Взято отсюда.