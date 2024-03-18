Общественность на Западе понимает глупость своих лидеров, провоцирующих войну с Россией, на них уже не действует пропаганда, заявил военный корреспондент из США Рассел Бентли в беседе с РИА Новости.«

"Все разумные люди на Западе понимают опасность, глупость и абсолютную безнравственность своих "лидеров", провоцирующих войну с Россией. По мере того как Россия становится сильнее во всех сферах международных отношений – экономической, политической, культурной и военной, – враги становятся слабее, и их люди видят и понимают это, что приводит к уменьшению поддержки их провальной политики", – сказал собеседник агентства.

Бентли отметил, что на людей в странах Запада уже не действует антироссийская пропаганда, что позволяет правде о происходящем в России проникать в массы.«”Эта правда заключается в том, что у России нет имперских амбиций и агрессивных намерений по отношению к любой стране, которая не стремится активно уничтожить Российскую Федерацию”, – пояснил военкор.

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Взято отсюда.