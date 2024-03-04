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В США рассказали, как Пентагон может спасти Зеленского на фоне краха ВСУ

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В США рассказали, как Пентагон может спасти Зеленского на фоне краха ВСУ

Американцы могут эвакуировать Владимира Зеленского из Киева ввиду тяжелого положения украинской армии и ее участившихся поражений на фронте, считает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.«

"Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве в условиях продолжающегося наступления российских войск, растущих беспорядков внутри страны и отказа от проведения выборов. <…> Пентагон может спасти Зеленского и перевести его в другое место, причем наиболее вероятное место – Львов", – написал он в статье для Asia Times.

Брайен добавил, что Россия заметно увеличила ход проведения своих операций в зоне СВО и освобождает значительные территории, ранее удерживаемые ВСУ, которые все чаще терпят крах на линии фронта.

Бывший сотрудник Пентагона пояснил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы из-за нехватки личного состава, а проводимая украинскими властями принудительная мобилизация провоцирует беспорядки в стране, включая такие крупные города, как Одесса, Харьков и Киев.

На минувшей неделе радио Sputnik писало, как Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков.

Взято отсюда.

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