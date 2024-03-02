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В США рассказали, какие города уже “запланировала” освободить Россия

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В США рассказали, какие города уже "запланировала" освободить Россия

Украина потеряет контроль над Одессой и Харьковом в ходе наступления российских войск, считает экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. «”Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано”, – сказал он в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Макгрегор выразил мнение, что в России уже подготовили план по освобождению этих городов. Он убежден, что российские войска скоро выдвинутся в направлении Одессы и Харькова.

Отставной полковник также отметил, что если киевский режим и его союзники не согласятся на переговоры с Россией, то ВС РФ будут вынуждены продвигаться дальше – на запад Украины.

Радио Sputnik ранее писало, что посетившей Одессу главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отсиживаться в бомбоубежище.

Взято отсюда.

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