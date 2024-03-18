реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В США рассказали какое “послание НАТО” направили россияне в ходе выборов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В США рассказали какое "послание НАТО" направили россияне в ходе выборов

Переизбрав Владимира Путина на пост президента РФ, россияне показали свое нежелание прогибаться под НАТО, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк.«”Российские избиратели направили послание НАТО: “Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать”, – сказал собеседник агентства.

Блэк отметил, что новый срок Путина может оказаться “сдерживающим фактором” для НАТО от эскалации конфликта и отправки своих войск на Украину.«”Президент (Франции Эммануэль) Макрон недавно “запустил пробный шар”, чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона”, – считает бывший конгрессмен.

Экс-сенатор подчеркнул, что победа Путина в выборах была настолько уверенной, что не оставляет сомнений относительно поддержки со стороны российских избирателей.

Радио Sputnik писало, что МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на…

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек Выборы президента…

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в 2025 году

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в…

МИД Турции: в течение 2024 года не стоит ожидать окончания…

Раскрыта дата выхода новых iPad

Раскрыта дата выхода новых iPad

MacRumors: Apple представит новые планшеты iPad 26 марта Компания Apple…

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Боец UFC Сехудо: Тайсон может заработать за бой с Полом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp