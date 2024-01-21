Наемники, ликвидированные в Харькове 16 января российским ударом, могли быть членами французского Иностранного легиона, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.«”Отличие уничтоженных в Харькове наемников заключается в том, что те ребята, которые прибыли два года назад – большинство из них – были теми, кто играл в видеоигры и говорил: “Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата”. У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали. Предполагаю, что убитые в Харькове наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками”, – цитирует Джонсона РИА Новости.

При помощи необычайно большого числа наемников западные страны, возможно, пытаются обеспечить работоспособность поставленного ими вооружения, поскольку украинцы не могут его эффективно использовать, поделился мнением эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ранее радио Sputnik писало о “наказании” министра обороны Украины Рустема Умерова со стороны Парижа за гибель французов-наемников.

Взято отсюда.