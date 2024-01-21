реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В США рассказали, кем могли быть ликвидированные ВС РФ наемники

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В США рассказали, кем могли быть ликвидированные ВС РФ наемники

Наемники, ликвидированные в Харькове 16 января российским ударом, могли быть членами французского Иностранного легиона, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.«”Отличие уничтоженных в Харькове наемников заключается в том, что те ребята, которые прибыли два года назад – большинство из них – были теми, кто играл в видеоигры и говорил: “Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата”. У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали. Предполагаю, что убитые в Харькове наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками”, – цитирует Джонсона РИА Новости.

При помощи необычайно большого числа наемников западные страны, возможно, пытаются обеспечить работоспособность поставленного ими вооружения, поскольку украинцы не могут его эффективно использовать, поделился мнением эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ранее радио Sputnik писало о “наказании” министра обороны Украины Рустема Умерова со стороны Парижа за гибель французов-наемников.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Алтайском крае временно ограничат движение из-за военных колонн

22.01.2024

 Происшествия

Молодой человек в черном пропал по пути в Бийск

22.01.2024

 Происшествия

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

22.01.2024

 Происшествия

Шесть необычных развлечений и дешевые яйца. Что произошло в Алтайском крае 21 января

22.01.2024

 Интересное

Молодой человек в черном пропал по пути в Бийск

22.01.2024

 Интересное

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

22.01.2024

 Интересное

Шесть необычных развлечений и дешевые яйца. Что произошло в Алтайском крае 21 января

22.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

22.01.2024

 Новости Барнаул

Останутся ли без воды владельцы участков в барнаульском СНТ «Декоратор»?

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске