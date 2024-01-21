Попытка США уничтожить Россию, используя украинский кризис, только усилила Москву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.«”Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы”, – написал он в соцсети X.

Отставной офицер подчеркнул, что этот неудачный план показал всему миру геополитическую слабость Соединенных Штатов.

Радио Sputnik также писало, что, по мнению Макгрегора, поражение ВСУ в зоне боевых действий это крах не только для киевского режима.

Взято отсюда.