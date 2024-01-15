В США встревожены появлением “неуязвимой” российской бомбы

Применение Россией планирующей бомбы “Дрель” представляет опасность для украинской армии, пишет американский журнал Military Watch.

“Дрель” была разработана для использования в качестве основного гравитационного оружия, применяемого истребителями пятого поколения Су-57. Благодаря тому, что бомба используют инерциальное и спутниковое наведение ГЛОНАСС, она не требует дополнительной подсветки цели и работает по принципу “выстрелить и забыть”, говорится в материале издания.«

"Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. Одной кассеты из суббоеприпасов бомбы, по оценкам, достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны <…> конструкция "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", – отметил автор статьи.

Обозреватель также подчеркнул, что каждая “Дрель” содержит 15 самонаводящихся элементов. Благодаря точности наведения бомбы даже небольшое количество сброшенных снарядов позволяет нанести колоссальный ущерб противнику, подытоживается в статье.

Радио Sputnik писало, как удары российскими “Кинжалами” по ВПК Украины отразятся на снабжении ВСУ.

Взято отсюда.