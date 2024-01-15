реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В США встревожены появлением “неуязвимой” российской бомбы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В США встревожены появлением "неуязвимой" российской бомбы

Применение Россией планирующей бомбы “Дрель” представляет опасность для украинской армии, пишет американский журнал Military Watch.

“Дрель” была разработана для использования в качестве основного гравитационного оружия, применяемого истребителями пятого поколения Су-57. Благодаря тому, что бомба используют инерциальное и спутниковое наведение ГЛОНАСС, она не требует дополнительной подсветки цели и работает по принципу “выстрелить и забыть”, говорится в материале издания.«

"Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. Одной кассеты из суббоеприпасов бомбы, по оценкам, достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны <…> конструкция "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", – отметил автор статьи.

Обозреватель также подчеркнул, что каждая “Дрель” содержит 15 самонаводящихся элементов. Благодаря точности наведения бомбы даже небольшое количество сброшенных снарядов позволяет нанести колоссальный ущерб противнику, подытоживается в статье.

Радио Sputnik писало, как удары российскими “Кинжалами” по ВПК Украины отразятся на снабжении ВСУ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Туризм и путешествия

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости

Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

15.01.2024

 Новости

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Новости

Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

15.01.2024

 Новости

В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

15.01.2024

 Мир

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Мир

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Мир

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске